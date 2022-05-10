Нацкомісія переведе розслідування на ринку газу та електроенергії в електронний формат

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), вирішила перейти на електронний документообіг під час проведення розслідувань порушень законодавства на ринку електроенергії та газу.

Відповідну постанову про внесення змін до Порядку розслідування порушень законодавства про функціонування ринків електричної енергії та природного газу регулятор ухвалив на своєму засіданні у вівторок, 10 травня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В обґрунтуванні до проєкта документа зазначається, що запровадження електронного документообігу дозволить проводити такі розслідування в умовах військового стану та пов'язаних з ним обмежених можливостей поштового листування.

Комісія зазначає, що отримала погодження такого рішення від Антимонопольного Комітету України.

Нагадаємо, 8 квітня НКРЕКП схвалила проект ухвали про зміни до процедури проведення розслідувань.

Нацкомісія наголошувала, що у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та запровадженням в Україні військового стану, поштова доставка кореспонденції ускладнилася, що, у свою чергу, призводить до збільшення часу їх доставки, або унеможливлює.

Таким чином, документообіг буде проводиться в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Раніше НКРЕКП скасувала ухвалені 22 лютого постанови про початок розслідування діяльності низки учасників ринку електроенергії, а саме НАЕК "Енергоатом", трьох генкомпаній "ДТЕК" ("Дніпро-", "Захід-" та "Східенерго"), а також трьох трейдерів – "Д.Трейдінг", "Юнайтед Енерджі" та "Південь Енерго Збут" через неможливість забезпечити діючу процедуру розслідування за умов війни.

Вона зазначила, що, зокрема, не мала можливості надіслати суб'єктам розслідування рекомендованими листами повідомлення про початок розслідування або вручити їх спеціально.