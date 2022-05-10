Макрон спробує вмовити Орбана розблокувати санкції проти російської нафти, – МЗС Франції

Угода щодо запропонованого Євросоюзом ембарго на російську нафту, яку наразі блокує Угорщина, може бути досягнута "упродовж тижня".

Про це повідомив державний секретар з європейських справ МЗС Франції Клеман Бон, передає Sud Ouest.

За його словами, у вівторок заплановані телефонні переговори щодо цього між президентом Франції Еммануелем Макроном, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

"Я думаю, що ми можемо домовитися протягом тижня, ми наполегливо працюємо над цим. Мабуть, це питання днів. Ми повинні рухатися швидко, і я говорю це з упевненістю: буде шостий пакет європейських санкцій, вони будуть дуже потужними, і ми поступово, за графіком, спочатку відмовимося від російської нафти, згодом і від російських вуглеводнів загалом", – зазначив Бон.

Як повідомлялося, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Угорщини. Вона підтвердила, що метою візиту було обговорення шостого пакету санкцій ЄС. Сторони заявили, що під час переговорів було досягнуто прогресу, водночас погодилися, що потрібна подальша робота. Очільниця ЄК заявила, що скликає "консультацію з регіональними гравцями, щоб посилити регіональну співпрацю з нафтової інфраструктури".

Раніше у понеділок, 9 травня, голова МЗС Угорщини Петер Сіярто вчергове заявив, що країна не підтримає запровадження нафтового ембарго проти Росії попри складні переговори, які тривають з минулого тижня, і запропоновані їй поступки.

Вже майже тиждень посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій. Він передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти.

Минулої п'ятниці прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країні потрібно п'ять років для відмови від російської нафти. Він також заявив, що відкидає нинішні пропозиції ЄС щодо заборони на постачання російської нафти до ЄС.

Водночас, за даними агентства Bloomberg, що у ЄС пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років.

Зазначимо, що шостий пакет санкцій проти РФ передбачає нафтове ембарго проти РФ, заборону перевезення і страхові послуги для перевезення російської нафти, заборону мовлення трьох державних телеканалів, а також відключення "Сбербанку" і ще двох банків від SWIFT.