Гетманцев оцінив додаткові надходження від підвищення військового збору з зарплат у $1 мільярд на рік

Прийняття законопроєкту №7311, який передбачає підвищення військового збору з 1,5% до 3%, дозволить додатково залучити до державного бюджету $1 млрд на рік.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Слуги народу" та співавтор вказаного законопроєкту Данило Гетманцев заявив у інтерв’ю "Forbes Україна".

"Це діятиме лише на час військового чи надзвичайного стану та принесе бюджету $1 млрд на рік. Ми вивчили громадську думку, люди цю ідею сприймають нормально", – сказав Гетманцев.

Водночас він відкинув звинувачення у тому, що підвищення податків може мати негативний вплив на зайнятість.

"Зараз ми зайшли у звичний для нас формат критиканства. Але нагадаю, що російські війська ще на території України. Війна – це той момент, коли ми маємо консолідувати всі ресурси та віддати все на перемогу", – додав Гетманцев.

Він додав, що Верховна Рада може прийняти відповідний законопроєкт №7311 вже до кінця травня.

Нагадаємо, наприкінці квітня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та низка інших депутатів від "Слуги народу" ініціювали законопроєкт, яким скасовуються пільги з ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів. Крім того, цим законопроєктом пропонується збільшити розмір військового збору з 1,5% до 3%, відновити оподаткування імпорту товарів, регламентувати ввезення гуманітарної допомоги та запровадити низку інших змін.