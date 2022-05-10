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Гетманцев оцінив додаткові надходження від підвищення військового збору з зарплат у $1 мільярд на рік

гетманцев

Прийняття законопроєкту №7311, який передбачає підвищення військового збору з 1,5% до 3%, дозволить додатково залучити до державного бюджету $1 млрд на рік.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Слуги народу" та співавтор вказаного законопроєкту Данило Гетманцев заявив у інтерв’ю "Forbes Україна".

"Це діятиме лише на час військового чи надзвичайного стану та принесе бюджету $1 млрд на рік. Ми вивчили громадську думку, люди цю ідею сприймають нормально", – сказав Гетманцев.

Водночас він відкинув звинувачення у тому, що підвищення податків може мати негативний вплив на зайнятість.

"Зараз ми зайшли у звичний для нас формат критиканства. Але нагадаю, що російські війська ще на території України. Війна – це той момент, коли ми маємо консолідувати всі ресурси та віддати все на перемогу", – додав Гетманцев.

Він додав, що Верховна Рада може прийняти відповідний законопроєкт №7311 вже до кінця травня.

Нагадаємо, наприкінці квітня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та низка інших депутатів від "Слуги народу" ініціювали законопроєкт, яким скасовуються пільги з ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів. Крім того, цим законопроєктом пропонується збільшити розмір військового збору з 1,5% до 3%, відновити оподаткування імпорту товарів, регламентувати ввезення гуманітарної допомоги та запровадити низку інших змін.

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податки (2469) військовий збір (28) Гетманцев Данило (502) зарплата (1139)


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Війна - це той момент, коли ми маємо консолідувати всі ресурси та віддати все на перемогу", - додав Гетманцев. Джерело: https://biz.censor.net/n3340424 народу я ще не чув щоб депутатові, министров,посадили на голий оклад ,я зараз получаю ставку Гетьманців як получаю так и получает
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10.05.2022 17:51 Відповісти

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