Нацкомісія позбавила ліцензій ще 4 енергетичні компанії через власників з Росії та Білорусі

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), анулювала або призупинила ліцензії на провадження діяльності на ринку електроенергії та газу низці компаній із російськими чи білоруськими власниками.

Відповідні ухвали регулятор прийняв на засіданні у вівторок, 10 травня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, рішенням комісії анульовано ліцензію на постачання природного газу ТОВ з іноземними інвестиціями "БНХ Україна", перейменованого в листопаді 2021 року на ТОВ з ІІ "Белферт Україна", 100% акцій якого належать ПАТ "Гомельський хімічний завод" (Білорусь).

Комісія також вказала, що ліцензіат, порушуючи нормативну базу, не повідомив регулятора про перейменування.

Крім того, призупинено ліцензію на постачання електроенергії ТОВ "РН Коммерс". Вказується, що компанія надала інформацію про підтвердження здійснення контролю за її діяльністю резидентами країни-агресора, згідно з якою особою, яка опосередковано володіє часткою у статутному капіталі понад 50%, є Федеральне агентство РФ з управління державним майном через ПАТ "Роснефть" та АТ "Роснафтогаз" .

Відповідно до постанови НКРЕКП про внесення змін до постанови №350 від 26 березня 2022 року, у разі виявлення у ліцензіата об'єктів права власності РФ або її резидентів, що підлягають примусовому вилученню, НКРЕКА приймає рішення про зупинення ліцензії до завершення заходів щодо вилучення або відмови від них.

Крім того, анульовано ліцензії двом виробникам електроенергії – ТОВ "Генерація Плюс" (Вінницька обл.), по 33,33% статутного капіталу якого належать громадянам Білорусі Олександру Міхневичу та Олександру Сидоренку, а також ТОВ "Екотехнік Велика Добронь" (Київ), половина якого належить також білорусу Олександру Мошенському.

В обґрунтуванні до проєктів цих постанов зазначено, що у зв'язку із запровадженням військового стану в Україні, у разі документального підтвердження встановлення контролю за діяльністю ліцензіата резидентами держав, які здійснюють збройну агресію проти України, НКРЕКП приймає рішення про анулювання ліцензії.

Як повідомлялося, наприкінці квітня НКРЕКП вже анулювала ліцензії п'яти компаніям на ринку електроенергії, теплової енергії та газу, діяльність яких контролюється резидентами країни-агресора Росії.