Україна втратила доступ до третини потужностей для транзиту російського газу в Європу, – Оператор ГТС

Оператор ГТС через втрату доступу до своїх об’єктів у зоні бойових дій припинить прийом газу з Росії у фізичній точці з’єднання "Сохранівка", яка забезпечує близько третини транзиту російського газу в ЄС.

Як повідомляє пресслужба Оператора ГТС, з 07:00 11 травня 2022 року приймання газу до ГТС України у фізичній точці з’єднання "Сохранівка" здійснюватися не буде.

В компанії пояснили таке рішення настанням форс-мажорних обставин, які унеможливлюють подальше транспортування газу через ГВС "Сохранівка" та прикордонну компресорну станцію (КС) "Новопсков", що знаходяться на окупованій території.

Оператор ГТС відзначає, що КС "Новопсков" є першою з компресорних станцій української ГТС на Луганщині, через яку здійснюється транзит майже третини газу (до 32,6 млн куб. м на добу) з РФ до Європи. Однак у результаті воєнної агресії РФ проти України низка об’єктів ГТС знаходиться на території, контрольованій російськими військами та окупаційною адміністрацією.

"Наразі ОГТСУ не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за КС "Новопсков" та іншими активами, розташованими на цих територіях. Більш того, втручання окупаційних сил у технологічні процеси, зміни режимів роботи об’єктів ГТС, включно з несанкціонованими відборами газу з транзитного потоку, поставили під загрозу стабільність та безпеку роботи всієї української газотранспортної системи", – наголошується у повідомленні.

"Вказані дії згідно чинного транзитного контракту є обставинами непереборної сили (форс-мажор), що унеможливлюють виконання зобов’язань на точці з’єднання ГВС "Сохранівка", а також прикордонній компресорній станції "Новопсков", які наразі не контролюються ОГТСУ", – додали в компанії.

З урахуванням цього, Оператор ГТС пропонує перенести транзитний потік з цієї точки з’єднання.

"Для виконання транзитних зобов’язань перед європейськими партнерами у повному обсязі та згідно з умовами договору можливий тимчасовий перенос недоступних потужностей із фізичної точки з’єднання "Сохранівка" на фізичну точку з’єднання "Суджа", яка знаходиться на контрольованій Україною території", – сказано у повідомленні.

Оператор ГТС наголошує, що неодноразово повідомляв ПАТ "Газпром" про загрози транзиту через дії окупаційних сил, контрольованих РФ, та вимагав зупинити втручання в роботу об’єктів, але ці звернення були проігноровані.