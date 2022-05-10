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Новини
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Україна втратила доступ до третини потужностей для транзиту російського газу в Європу, – Оператор ГТС

гтс

Оператор ГТС через втрату доступу до своїх об’єктів у зоні бойових дій припинить прийом газу з Росії у фізичній точці з’єднання "Сохранівка", яка забезпечує близько третини транзиту російського газу в ЄС.

Як повідомляє пресслужба Оператора ГТС, з 07:00 11 травня 2022 року приймання газу до ГТС України у фізичній точці з’єднання "Сохранівка" здійснюватися не буде.

В компанії пояснили таке рішення настанням форс-мажорних обставин, які унеможливлюють подальше транспортування газу через ГВС "Сохранівка" та прикордонну компресорну станцію (КС) "Новопсков", що знаходяться на окупованій території.

Оператор ГТС відзначає, що КС "Новопсков" є першою з компресорних станцій української ГТС на Луганщині, через яку здійснюється транзит майже третини газу (до 32,6 млн куб. м на добу) з РФ до Європи. Однак у результаті воєнної агресії РФ проти України низка об’єктів ГТС знаходиться на території, контрольованій російськими військами та окупаційною адміністрацією.

"Наразі ОГТСУ не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за КС "Новопсков" та іншими активами, розташованими на цих територіях. Більш того, втручання окупаційних сил у технологічні процеси, зміни режимів роботи об’єктів ГТС, включно з несанкціонованими відборами газу з транзитного потоку, поставили під загрозу стабільність та безпеку роботи всієї української газотранспортної системи", – наголошується у повідомленні.

"Вказані дії згідно чинного транзитного контракту є обставинами непереборної сили (форс-мажор), що унеможливлюють виконання зобов’язань на точці з’єднання ГВС "Сохранівка", а також прикордонній компресорній станції "Новопсков", які наразі не контролюються ОГТСУ", – додали в компанії.

З урахуванням цього, Оператор ГТС пропонує перенести транзитний потік з цієї точки з’єднання.

"Для виконання транзитних зобов’язань перед європейськими партнерами у повному обсязі та згідно з умовами договору можливий тимчасовий перенос недоступних потужностей із фізичної точки з’єднання "Сохранівка" на фізичну точку з’єднання "Суджа", яка знаходиться на контрольованій Україною території", – сказано у повідомленні.

Оператор ГТС наголошує, що неодноразово повідомляв ПАТ "Газпром" про загрози транзиту через дії окупаційних сил, контрольованих РФ, та вимагав зупинити втручання в роботу об’єктів, але ці звернення були проігноровані.

Автор: 

газ (7985) Газпром (2560) ГТС (414) транзит газу (645) Оператор ГТС (456)


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Топ коментарі
+7
їхній народ в Ізраїлі, а вистояв, стоїть і тримається український
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10.05.2022 18:50 Відповісти
+5
Какие проблемы вернуть себе 100% возможности? Или вы не собираетесь возвращать оккупированные территории?!
Украина сегодня это другая страна, чем до 24 февраля!
Почему наши рупоры не говорят о том, что оккупанты временно на захваченных территориях?! Ввели Ленд-лиз! Какой помощи еще ждать нужно, чтобы власть поверила в свой народ, который выстоял и выдержал массированное наступление рашистов?!
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10.05.2022 18:12 Відповісти
+5
Власть всеми силами пытается угодить ***** и сдать Украину. Вот только ЗСУ и народ против
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10.05.2022 19:12 Відповісти
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а шо так можно? качать газ для рашки
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10.05.2022 18:07 Відповісти
не для рашки, а Європи
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10.05.2022 18:49 Відповісти
бабки кто получает? потом за эти бабки кого нанимают.... За что судили Порошенко? Двойные стандарты
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11.05.2022 04:04 Відповісти
і не говори! Я з першого дня розширення війни в лютому пишу, що АБСОЛЮТНО ВЕСЬ транзит з парашки через Україну в Європу має бути ЗУПИНЕНО!!!111 але зараз в Україні влада бариг і рішал, тому....
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11.05.2022 12:32 Відповісти
Какие проблемы вернуть себе 100% возможности? Или вы не собираетесь возвращать оккупированные территории?!
Украина сегодня это другая страна, чем до 24 февраля!
Почему наши рупоры не говорят о том, что оккупанты временно на захваченных территориях?! Ввели Ленд-лиз! Какой помощи еще ждать нужно, чтобы власть поверила в свой народ, который выстоял и выдержал массированное наступление рашистов?!
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10.05.2022 18:12 Відповісти
їхній народ в Ізраїлі, а вистояв, стоїть і тримається український
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10.05.2022 18:50 Відповісти
Власть всеми силами пытается угодить ***** и сдать Украину. Вот только ЗСУ и народ против
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10.05.2022 19:12 Відповісти
Ну так возвращать контроль над своими территориями можно месяцами а транзит газа-он каждый день идет. И по поводу Лендлиза:это не значит что Украина получит неограниченную военную помощ и то оружие какое только пожелает. Лендлиз это только расширения полномочий Байдена-и только от него сейчас зависит когда и какое оружие получит Украина. Украину насытить оружием-это достаточно долгое время нужно и будет-ли это делать Байден-это вопрос. Сомневаюсь что США дадут Украине ракеты средней дальности и мощные ударные беспилотники-а это все нам очень нужно чтобы долбить по военным обектам на территории России и территории Крыма
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11.05.2022 01:09 Відповісти
чинна 'влада' навіть теоретично не може деоукупувати українські землі! чинна 'влада' прийшла, щоб 'сайтісь пасєрєдінє'. ось тільки ця середина на території України, а не *********....
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11.05.2022 12:33 Відповісти
Кацапи як завжди роблять сук на якому сидять.
Мавпа з ящиком гранат.
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11.05.2022 03:13 Відповісти

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