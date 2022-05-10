Банки збільшили обсяг кредитів бізнесу з початку війни на 17 мільярдів, – НБУ

Українські банки збільшили портфель кредитів бізнесу з початку року на 33 млрд грн – до 532 млрд грн, в тому числі з початку повномасштабного російського вторгнення обсяг виданих корпоративних кредитів зріс на 17 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ) з посиланням на дані станом на кінець квітня.

Водночас кредити населенню за час активних бойових дій скоротилися на 2,7% або на 6 млрд грн і станом на кінець квітня становили 225 млрд грн. Втім, це все ще на 1,5% або на 4 млрд грн більше, ніж на початок 2022 року.

Як повідомлялося, за даними останнього опитування НБУ, банки не очікують відновлення попиту на кредити, за винятком сегмента малого та середнього підприємництва, та прогнозують подальше посилення всіх видів ризиків.

При цьому більшість банків повідомили про суттєве посилення стандартів корпоративного кредитування, більшою мірою для довгострокових кредитів, валютних позик та кредитів великому бізнесу.