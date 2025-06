Портрет Мерілін Монро авторства Енді Воргола продали за рекордні $195 мільйонів

Портрет акторки Мерілін Монро під назвою "Shot Sage Blue Marilyn" роботи американського митця Енді Воргола було продано на аукціоні Christie’s за рекордні $195,04 млн, що робить його найдорожчим твором мистецтва 20-го століття, проданим на аукціоні.

Як повідомляється на сайті аукціонного дому, робота належала швейцарським колекціонерам Томасу та Доріс Амман, а кошти від її продажу надійдуть до благодійного фонду їх імені.

Робота "Shot Sage Blue Marilyn" була створена Енді Ворголом у 1964 році, через два роки після смерті акторки.

"Картина Воргола "Sht Sage Blue Marilyn" стала не тільки найдорожчим твором мистецтва 20-го століття, проданим на аукціоні, але й другим найдорожчим твором мистецтва, проданим на аукціоні всіх часів – відразу після картини Леонардо да Вінчі Salvator Mundi, яку продали на Christie's у 2017 році", – відзначають організатори аукціону.

#AuctionUpdate Andy Warhol’s ‘Shot Sage Blue Marilyn’ breaks the #WorldAuctionRecord for the most expensive 20th century work sold at auction; price realized $195 million pic.twitter.com/kOrIIaeT7J