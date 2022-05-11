Євросоюз може надати Угорщині компенсації в обмін на підтримку санкцій проти нафти з РФ, – ЗМІ

Офіційні особи ЄС розглядають можливість надання Угорщині фінансової компенсації у спробі переконати прем’єр-міністра Віктора Орбана підтримати санкції щодо російської нафти.

Про це пише Politico із посиланням на трьох представників ЄС, передає Європейська правда.

Єврокомісія сподівається використати платіжні механізми у новій енергетичній стратегії під назвою REPowerEU, про яку буде оголошено 18 травня і в якій мають бути кошти для країн ЄС, включаючи Угорщину. Стратегія REPowerEU спрямована на поетапну відмову блоку від російських копалин палива задовго до 2030 року.

Один із чиновників назвав час і гроші "сполученими судинами".

"Чим більше ми зможемо допомогти Угорщині з REPowerEU, тим швидше вони зможуть відмовитися від російської нафти", – сказав високопосадовець ЄС.

За словами чиновника, дискусія про енергетику відокремлена від суперечки між Комісією та Будапештом щодо скорочення фінансування Угорщини за підрив стандартів верховенства закону у блоці. За словами іншого високопоставленого представника ЄС, жодна зі сторін не намагалася змішувати ці питання.

Заручитися підтримкою Угорщини плану щодо блокування всього імпорту сирого та очищеного палива ЄС із Росії необхідно для досягнення політичної мети – сильної та єдиної європейської опозиції діям Путіна.

Як повідомлялося, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела переговори з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, уряд якого блокує запровадження санкцій проти імпорту російської нафти. За підсумками переговорів міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що сторони досягли певного прогресу, однак Угорщина продовжить блокувати рішення про запровадження ембарго на імпорт російської нафти.

Вже майже тиждень посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій. Він передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти.

Минулої п'ятниці прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країні потрібно п'ять років для відмови від російської нафти. Він також заявив, що відкидає нинішні пропозиції ЄС щодо заборони на постачання російської нафти до ЄС.

Водночас, за даними агентства Bloomberg, що у ЄС пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років.

Зазначимо, що шостий пакет санкцій проти РФ передбачає нафтове ембарго проти РФ, заборону перевезення і страхові послуги для перевезення російської нафти, заборону мовлення трьох державних телеканалів, а також відключення "Сбербанку" і ще двох банків від SWIFT.