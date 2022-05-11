Влада Фінляндії арештувала активи керівника "Московського комсомольця" і наближеного до Путіна підприємця

Управління зі стягнення боргів наклало заборону на екстрадицію активів двох російських впливових осіб у Фінляндії, які підтримують політику Кремль та підпадають під санкції ЄС.

Як пише Yle, одним із власників майна є Павло Гусєв, головний редактор російської газети "Московський комсомолець".



На думку ЄС, журнал підтримує наратив та дії Кремля. Гусєв вважається довіреною особою та прихильником президента Росії Володимира Путіна.



Гусєв володіє літнім будинком та майже 20 гектарами землі в Янаккалі, в регіоні Канта-Хяме, разом зі своєю колишньою дружиною. Наказ служби судових приставів обмежує право про продаж чи інше розпорядження майном.



Рішення Управління також стосується двох ралійних автомобілів у Ювяскюлі, власником яких є підприємець Григорій Березкін. Влада ЄС назвала Березкіна "поплічником" Путіна. Березкін є членом ради директорів "РЖД" та власником групи компаній ЄСН.