В Угорщині назвали умову для припинення блокування нафтового ембарго проти РФ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт готовий підтримати нафтове ембарго проти РФ, якщо воно стосуватиметься тільки морської нафти.

Про це повідомляє Hirado.hu, передає Європейська правда.

За словами Сійярто, Єврокомісія не має пропозицій протистояти негативним наслідкам можливого російського нафтового ембарго, тому уряд займе вихідну позицію, що трубопровідна нафта має бути винятком із цієї заборони.

Глава міністерства попередив, що набуття чинності пропозицією Брюсселя в її нинішньому вигляді завдасть величезної шкоди Угорщині, оскільки повністю зруйнує енергетичну безпеку країни.

Він підкреслив, що такий захід призведе до подорожчання палива приблизно на 55-60%, що також відобразиться на ціні всієї іншої продукції.

"Ми дали зрозуміти Європейській комісії, що ми можемо проголосувати за цю пропозицію, лише якщо Брюссель також запропонує розв'язання проблеми, створеної Брюсселем", – зазначив Сійярто.

За його словами, потрібна програма модернізації структури енергопостачання Угорщини на мільярди євро.

Як заявив Сійярто, під час переговорів стало ясно, що у Брюсселя немає прийнятних рішень у цьому відношенні.

Таким чином, уряд повертається до вихідної позиції, що введення нафтового ембарго проти Росії було б реалістичним лише в тому випадку, якби воно стосувалося тільки морських транспортних шляхів, а трубопровідний транзит був би повністю звільнений, підкреслив міністр.

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Як повідомлялося, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела переговори з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, уряд якого блокує запровадження санкцій проти імпорту російської нафти. За підсумками переговорів міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що сторони досягли певного прогресу, однак Угорщина продовжить блокувати рішення про запровадження ембарго на імпорт російської нафти.

Вже майже тиждень посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій. Він передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти.

Минулої п'ятниці прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країні потрібно п'ять років для відмови від російської нафти. Він також заявив, що відкидає нинішні пропозиції ЄС щодо заборони на постачання російської нафти до ЄС.

Водночас, за даними агентства Bloomberg, що у ЄС пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років.

Зазначимо, що шостий пакет санкцій проти РФ передбачає нафтове ембарго проти РФ, заборону перевезення і страхові послуги для перевезення російської нафти, заборону мовлення трьох державних телеканалів, а також відключення "Сбербанку" і ще двох банків від SWIFT.