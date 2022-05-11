Потік на в'їзд до України знову перевищив потік на виїзд, – прикордонники
Потік на в'їзд в Україну через західний її кордон 10 травня знову перевищив потік на виїзд, востаннє таке перевищення фіксувалося 2 травня.
Про це свідчать дані Державної прикордонної служби.
Зазначається, що за минулу добу травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 64 тис. осіб та близько 18 тис. транспортних засобів.
До України минулої доби прибули 34 тис. осіб, з них майже 30 тис. – українці.
Водночас із України вибули понад 29 тис. осіб. Більше 17 тисяч із них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.
Також було оформлено 166 вантажівок з гуманітарною допомогою.
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