Потік на в'їзд до України знову перевищив потік на виїзд, – прикордонники

Потік на в'їзд в Україну через західний її кордон 10 травня знову перевищив потік на виїзд, востаннє таке перевищення фіксувалося 2 травня.

Про це свідчать дані Державної прикордонної служби.

Зазначається, що за минулу добу травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 64 тис. осіб та близько 18 тис. транспортних засобів.

До України минулої доби прибули 34 тис. осіб, з них майже 30 тис. – українці.

Водночас із України вибули понад 29 тис. осіб. Більше 17 тисяч із них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Також було оформлено 166 вантажівок з гуманітарною допомогою.