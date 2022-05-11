США заборонили експорт понад 200 видів техніки та обладнання в Росію

Міністерство торгівлі США у відповідь на розв’язану Росією повномасштабну війну проти України розширило санкції проти російської промисловості, заборонивши експорт в РФ понад 200 найменувань техніки та обладнання.

Відповідний перелік оприлюднено на сайті міністерства, він набуває чинності 11 травня.

Як зазначається у документі, цих заходів вжито "для подальшого обмеження здатності Росії протистояти економічному впливу багатосторонніх санкцій та джерел доходів, які могли б підтримати військовий потенціал Росії, та кращій відповідності контролю Європейського Союзу".

Зокрема, запроваджено ліцензування для експорту в Росію низки товарів промислового призначення.

Серед іншого, в перелік включено вантажні автомобілі, бульдозери, екскаватори, двигуни, кулькові підшипники, різноманітні підйомні пристрої, верстати, промислові роботи, трансформатори, комплектуючі для парових турбін, конденсатори, кондиціонери, льодогенератори, центрифуги, обладнання для поліграфії та текстильної промисловості.

В перелік також увійшли холодильники, морозильники, бойлери, вогнегасники, апаратура для радіомовлення та телебачення, транспортні засоби для перевезення вантажів, причепи та напівпричепи, різноманітні види деревини цінних порід, бочки, кухонне приладдя, ножі для агротехнічних машин тощо.