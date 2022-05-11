Світові нафтогазові компанії оцінили збитки через відмову від бізнесу в Росії у $40 мільярдів

Світові нафтогазові компанії у першому кварталі 2022 року на тлі розв’язної РФ повномасштабної війни проти України зафіксували рекордні збитки від знецінення інвестицій у Росії у розмірі понад $40 млрд.

За підрахунками консалтингової компанії Wood Mackenzie, найбільші збитки відобразила у своїй звітності BP, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Компанія уточнила, що збиток пов'язаний зі списаннями через вихід із бізнесу в Росії, зокрема через продаж 19,75% частки в НК "Роснефть" та відмову від спільних проектів. Сукупний обсяг цих списань склав $25,5 млрд.

Компанія також більше не звітуватиме про запаси, видобуток або прибуток російської ПК та планує вийти із трьох спільних підприємств: ТОВ "Таас-Юрях Нафтогазвидобування", ТОВ "Єрмак Нафтогаз" і "Харампурнефтегаз".

Далі йде TotalEnergies, яка прийняла рішення відобразити у звітності за перший квартал 2022 року знецінення активів у розмірі $4,1 млрд, переважно пов’язаних з російським проектом Arctic LNG 2.

Англо-голландська Shell у звітності за перший квартал 2022 року визнала витрати від виходу з російських активів на рівні $3,9 млрд, тоді як раніше оцінювала можливі втрати в $4-5 млрд. Зокрема, в $1,6 млрд оцінено списання у проекті "Сахалін-2", ще $1,13 млрд – втрати від списання кредитів для проєкту "Північний потік 2", $858 млн – списання, пов’язані із спільними підприємствами в Росії та маркетинговими активами.

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ExxonMobil оцінила збиток від виходу з проєкту "Сахалін-1" у $3,4 млрд. У цьому випадку доведені запаси компанії знизяться на 150 млн барелів нафтового еквівалента.

Правління Wintershall Dea AG – головного партнера "Газпрому" у Європі – ухвалило рішення списати фінансування проєкту "Північний потік 2" у розмірі близько 1 млрд євро. При цьому Wintershall Dea й надалі братиме участь у існуючих проектах з видобутку природного газу на Південно-Російському родовищі (СП "Північнафтогазпром") та розробці ачімівських покладів Уренгойського НДКМ.

Австрійська OMV визнала знецінення активів у розмірі 1 млрд євро за проєктом "Північний потік 2" і відобразила збиток у розмірі 658 млн євро, пов'язаний з рекласифікацією інших російських активів. Глава OMV Альфред Штерн під час телеконференції для інвесторів уточнив, що загальний обсяг списань, пов'язаних із російськими активами, може становити близько 2 млрд євро.

Норвезька Equinor відобразила чистий збиток від списання активів у РФ на рівні $1,08 млрд. Видхід з Росії означає для Equinor втрату 88 млн барелів нафтового еквівалента запасів (1,6%) та 21,6 тис. б.н.е. на добу видобутку (1%).

Японська Marubeni Group, що входить до консорціуму SODECO – учасника "Сахалін-1", оцінювала розмір ризику на російські активи в 12,3 млрд ієн ($94,4 млн) на кінець 2022 фінансового року, який завершився 31 березня.