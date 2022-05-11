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Дорожні компанії через війну втратили більше 200 виробничих баз, – "Укравтодор"

укравтодор,токмак

Унаслідок збройної агресії Росії проти України ві проєкти будівництва, капітального та поточного середнього ремонту державних доріг довелося заморозити.

Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору".

"Загалом, за сьогоднішніми підрахунками, через військові дії в Україні дорожні компанії втратили 200 виробничих баз. У тому числі – 40 асфальтобетонних заводів, кожен з який коштує десятки мільйонів гривень", – сказано в повідомлені.

Повідомляється, що окупанти пошкодили та знищили 500 автомобілів різних видів, більш ніж 300 одиниць спеціальної техніки, кожна з яких вартує не менше3.4 млн грн: котки, грейдери, навантажувачі, маніпулятори, цистерни тощо.

Раніше повідомлялося, що "Укравтодор" на сьогодні оцінив збитки від пошкодження дорожньої інфраструктури (дороги та мости) під час війни з Росією у понад 900 млрд грн.

Автор: 

дороги (1585) ремонт (1490) збитки (1139) Укравтодор (724)


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