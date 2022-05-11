Найбільша світова платформа з торгівлі діамантами виключила роійське каміння зі своєї системи

Найбільша світова платформа з торгівлі діамантами та ювелірними виробами RapNet виключила російські діаманти зі своєї торгової системи.

По це йдеться у заяві Rapaport Group, передає Інтерфакс-Україна.

Власник групи, яка контролює RapNet, також не виключає утворення дефіциту алмазів на ринку.

Заборона стосується всіх алмазів, що надійшли з Росії після 24 лютого 2022 року, та діамантів, вироблених за межами РФ із російських алмазів. Він поширюється також на алмази компаній, які на 50% і більше належать компаніям, які під санкціями.

"Санкції щодо Росії докорінно змінюють ланцюжок поставок алмазів. Покупці хочуть бути впевнені в джерелі своїх діамантів. Етичні міркування виходять за рамки юридичних вимог, і покупці відмовляються від діамантів, вироблених у Росії та огранених за межами Росії. Санкції фінансового характеру перешкоджають імпорту необроблених алмазів у гранільні центри, і нестача алмазів на ринку перед святковим сезоном дуже ймовірна", – заявив голова Rapaport Group Мартін Рапапорт.

Щодня в мережі RapNet розміщуються близько 1,8 млн діамантів, які оцінюються в $8,7 млрд. Членами платформи є понад 10 тис. учасників ринку в 89 країнах. На основі котирувань у своїй мережі Rapaport випускає еталонний прайс-лист RapNet Diamond Index за найбільш популярними категоріями діамантів.

Росія постачає близько 30% світових алмазів. Ключові канали продажів російської "Алроса" поки не піддані санкціям, хоча важливі довгострокові клієнти компанії, американські рітейлери Signet та Tiffany, припинили закупівлю. Заборона Tiffany, що належить зараз LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, поширюється навіть на діаманти російського походження незалежно від того, де вони були огранені.

США на початку березня заборонили ввезення алмазів і діамантів з Росії, але на продукцію, що зазнала суттєвої обробки поза Росією, цей захід не поширюється. Основна маса алмазної сировини з Росії проходить ограновування в Індії, яка виробляє 95% діамантів у світі.