Росія заблокувала 300 вантажних суден у Чорному морі, – Держдеп США

Росія заблокувала близько 300 вантажних суден у Чорному морі, які не можуть вивозити зернові та інше продовольство на експорт з України.

Про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту США.

"Якщо раніше Україна експортувала до 5 млн тонн зерна на місяць, відвантаження майже припинилися через блокаду Кремлем українських портів і майже 300 вантажних суден у Чорному морі. Ці дії загрожують ризику голоду та недоїдання мільйонам людей", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вивозять вкрадене в Україні зерно через Крим у Сирію, звідки воно може постачатися в інші країни Близького Сходу.

До того Україна запропонувала ООН викупити надлишки зерна, які залишаються заблокованими в Україні, для своїх програм забезпечення глобальної продовольчої безпеки.