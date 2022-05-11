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Новини Війна
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Росія заблокувала 300 вантажних суден у Чорному морі, – Держдеп США

зерно

Росія заблокувала близько 300 вантажних суден у Чорному морі, які не можуть вивозити зернові та інше продовольство на експорт з України.

Про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту США.

"Якщо раніше Україна експортувала до 5 млн тонн зерна на місяць, відвантаження майже припинилися через блокаду Кремлем українських портів і майже 300 вантажних суден у Чорному морі. Ці дії загрожують ризику голоду та недоїдання мільйонам людей", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вивозять вкрадене в Україні зерно через Крим у Сирію, звідки воно може постачатися в інші країни Близького Сходу.

До того Україна запропонувала ООН викупити надлишки зерна, які залишаються заблокованими в Україні, для своїх програм забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Автор: 

Держдепартамент США (110) зерно (1886) росія (14469) експорт (3878) Чорне море (159)


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