Держтуризму розробляє платформу для працівників галузі, які виїхали в інші регіони або за кордон

Державне агентство розвитку туризму працює над створенням платформи для працевлаштування працівників туристичної галузі, які виїхали до інших регіонів України чи за кордон.

Про це повідомила глава Держтуризму Мар'яна Олеськів.

"Наразі Державне агентство розвитку туризму України працює над створенням платформи для працевлаштування тих працівників туристичної галузі, які виїхали в інші регіони України або взагалі за її межі. Збирає інформацію про заподіяну російськими військами шкоду об’єктам туристичної та рекреаційної інфраструктури України для того, щоб після перемоги залучити іноземних інвесторів до відбудови", – написала Олеськів.

Вона додала, що інтерес до України варто перетворити в потужний потік туристів.

У той самий час, за словами Олеськів, пляжного сезону цього року в Україні, скоріш за все, не буде, "ніхто не має права наражати людей на небезпеку".