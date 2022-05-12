БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
404 1

Українці за час воєнного стану задекларували активів на понад мільярд у межах податкової амністії, – Гетманцев

налоги,деньги,гривня,налоговый

У межах податкової амністії, під час дії воєнного стану, українці задекларували понад 1 млрд грн та сплатили до держбюджету 81 млн грн.

Про це повідомив очільник податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у Telegram-каналі.

"За період дії воєнного стану в межах кампанії податкової амністії нашими громадянами було задекларовано активів на суму понад 1 млрд грн, сума збору до бюджету становила 81 млн грн. Закликаю українців наслідувати приклад добровільного декларування, сплачувати податки, цим самим, наближаючи нашу перемогу", – наголосив він.

Українці за час воєнного стану задекларували активів на понад мільярд у межах податкової амністії, – Гетманцев 01

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський підписав закон про проведення ініційованої ним податкової амністії, у межах якої сумнівні активи можна буде легалізувати, сплативши 2,5-9% їх вартості до держбюджету.

Податкова амністія розповсюджується, зокрема, на такі активи у вигляді грошових коштів, валютних цінностей, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна в Україні та закордоном.

Автор: 

амністія (42) податки (2475) Гетманцев Данило (506)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А цей зеленний щур тільки знає,що рахувати людські гроші.
показати весь коментар
12.05.2022 10:42 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 