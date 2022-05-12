Україна отримає від ЄС другий транш на 600 мільйонів євро до 20 травня

Європейський союз ухвалив рішення, необхідні для надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро, який Київ отримає 20 травня.

Про це повідомила представниця Європейської комісії Дана Спінант, передає Інтерфакс-Україна.

"Вчора було ухвалено рішення, необхідне для виділення другої частини програми термінової макрофінансової допомоги для України та позичити кошти на ринку капіталу. Ця друга частина у розмірі 600 млн євро та виділення цієї суми очікується до 20 травня", – сказала вона.

Як повідомлялося, Європейський союз надасть термінову макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 млрд євро у вигляді позик для підтримки стабільності в Україні. Перший транш у 600 мільйонів був поділений на дві частини. Перші 300 млн євро від ЄС Україна отримала 11 березня, решту – 18 березня.