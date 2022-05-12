БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Україна отримає від ЄС другий транш на 600 мільйонів євро до 20 травня

евросоюз

Європейський союз ухвалив рішення, необхідні для надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро, який Київ отримає 20 травня.

Про це повідомила представниця Європейської комісії Дана Спінант, передає Інтерфакс-Україна.

"Вчора було ухвалено рішення, необхідне для виділення другої частини програми термінової макрофінансової допомоги для України та позичити кошти на ринку капіталу. Ця друга частина у розмірі 600 млн євро та виділення цієї суми очікується до 20 травня", – сказала вона.

Як повідомлялося, Європейський союз надасть термінову макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 млрд євро у вигляді позик для підтримки стабільності в Україні. Перший транш у 600 мільйонів був поділений на дві частини. Перші 300 млн євро від ЄС Україна отримала 11 березня, решту – 18 березня.

