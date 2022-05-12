В Україні затримали фігуранта "газової справи" Онищенка, який 6 років переховувався в Росії, – НАБУ

Правоохоронці затримали одного з підозрюваних у так званій "газовій справі", який шість років переховувався від слідства в РФ.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, він ще у 2016 році виїхав до Росії і відтоді перебував у розшуку.

"В Україну повернувся поза межами пунктів пропуску через кордон та використовував заходи конспірації щоби уникнути затримання. Підозрюваного виявили під час перевірки документів на блокпосту, після чого Держприкордонслужба та Нацполіція повідомили про це детективів НАБУ", – зазначається у повідомленні.

11 травня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою з альтернативою 744 тис. грн застави.

Як уточнили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), йдеться про директора ТОВ "ТД "Київгазенерго", якого затримали 8 травня.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що директора ТОВ "ТД "Київгазенерго" було залучено у протиправну діяльність колишнього народного депутата України та його фінансового директора. Зокрема, він приймав участь у придбанні в підконтрольної злочинному угрупуванню нардепа товарної біржі природного газу за заниженою ціною та його подальшій реалізації вже за ринковими цінами. Збитки від такої "діяльності" очолюваного ним підприємства склали понад 11,5 млн гривень", – повідомили в САП.

В НАБУ нагадують, що "газова справа" – одна з наймасштабніших корупційних схем в історії України, організована колишнім народним депутатом Олександром Онищенком за участі ще 28 осіб. Збитки внаслідок її роботи оцінюються у майже 3 млрд грн.

Наразі із 29 встановлених її учасників 11 осіб визнано винуватими (стосовно них набрав законної сили обвинувальний вирок), 3 особи (з екснародним депутатом-організатором схеми включно) перебувають у розшуку, по решті – справи слухаються в суді.