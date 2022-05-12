Криптовалютна біржа Binance спростувала заяву Федорова про нові обмеження для росіян (оновлено)

Одна з найбільших світових криптобірж Binance спростувала заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова про те, що бвржа закрила для росіян можливість робити перекази та виводити гроші в іноземні банки незалежно від країни резидентства.

"Binance, одна з найбільших світових криптобірж, закрила для росіян перекази та вивидення грошей у іноземні банки незалежно від країни резидентства", – написав раніше Федоров у Telegram.

Пізніше в Binance заявили, що криптобіржа не обмежувала перекази й виведення грошей для росіян незалежно від країни резидентства, пише "Forbes Україна".

Федоров раніше опублікував скріншоти листування російського користувача зі службою підтримки Binance. Користувач, який, за його словами, є резидентом Дубая, запитує, чому не може вивести кошти на банківський рахунок. У службі підтримки відповіли, що "платіжна система недоступна для користувачів регіону вашого місця народження, попри те, що ви є резидентом іншої країни".

У Binance спростували інформацію, назвавши відповідь служби підтримки некоректною.

"У публікації, де агент служби підтримки в рамках звернення відповів, що "обмеження залежать від регіону народження", є некоректними (за що ми просимо вибачення)", – пояснили у пресслужбі Binance.

В компанії пояснили, що кошти не можна вивести лише через SWIFT-перекази, тому що банк-партнер не працює з користувачами з Росії та ще низки країн: Хорватії, Мексики, Чорногорії, Туреччини тощо. Якщо користувачі з цих країн вкажуть інший регіон, що не входить до списку, обмеження для SWIFT-переказів не знімаються. Це залежить від громадянства, уточнили у пресслужбі криптобіржі.

Водночас у Binance заявили, що росіяни можуть вивести кошти іншими каналами.

Як повідомлялося раніше, криптобіржа Binance обмежила облікові записи користувачів з РФ, загальна вартість криптоактивів яких перевищує 10 тис. євро.

Нагадаємо, оператор найбільшої у світі криптобіржі Binance виділив через свій благодійний фонд Binance Charity Foundation щонайменше $10 млн на допомогу у зв'язку з гуманітарною кризою в Україні через розв'язану Росією війну. Крім того, Binance з 26 квітня запустила картку Binance Refugee для українців, які через війну з РФ були змушені переїхати до країн Європейської економічної зони.