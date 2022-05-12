Індійські НПЗ закупили до 30 мільйонів барелів російської нафти зі знижками, – МЕА

Індійські нафтопереробні заводи скористалися різкими знижками на російські сорти Urals, ВСТО та "Сокіл", щоб закупити значні обсяги через тендерні та спотові закупівлі з постачанням у травні та червні.

За оцінками, було придбано 25-30 млн барелів нафти, пише Міжнародне енергетичне агентство, передає enkorr.

Індійські компанії також почали вести переговори щодо довгострокових контрактів.

Як зазначає МЕА, Trafigura і Vitol продавали нафту індійським НПЗ на умовах постачання, що передбачають покриття витрат на доставку та страхування, внаслідок чого покупці заплатили ціну вище, ніж зі знижками при спотовому продажу російської нафти.

Водночас південнокорейські заводи відмовилися від постачання Urals і все частіше зверталися до близькосхідних та американських сортів, вказує МЕА.

ЄС залишався найбільшим ринком для експорту російської нафти у квітні з 3,4 млн б/д, або 43%. Його частка однак знизилася з 50% на початку року, при цьому обсяги впали на 535 тис. б/д. На США та Велику Британію разом припадало 9% російського експорту на початку року, але у квітні їхня частка впала до нуля. Це падіння було компенсовано збільшенням завантаження в Індію (+730 тис. б/д), при цьому її частка на ринку зросла з нуля до 10% і Туреччину (+180 тис. б/д).

Раніше повідомлялося, що Європейський союз планує відновити торговельні переговори з Індією, щоб надати реальну можливість знизити залежність від Росії.