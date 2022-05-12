Литва заморозила 62 мільйони євро на рахунках росіян та білорусів

У Литві у зв'язку із санкціями Євросоюзу проти Росії та Білорусі заморожено близько 61,6 млн євро.

Про це повідомляє агентство BNS з посиланням на Службу розслідувань фінансових злочинів (СРФЗ) республіки, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, сума заморожених минулого тижня коштів склала 22,6 млн євро.

За даними СРФЗ, у Литві через санкції проти Росії фінансові обмеження застосовуються до семи юридичних осіб. Загальна сума їх заморожених коштів на рахунках становить понад 18,95 млн євро і майже $3 млн. Тим часом загальна сума заморожених коштів, що надходять і підпадають під санкції ЄС щодо їх відправників, становить майже 740 тис. євро, $1,5 млн і 285 тис. російських рублів.

У Литві також застосовуються санкції щодо Білорусі. Так, заморожені рахунки чотирьох юридичних та однієї фізичної особи, загальна сума становить 30,5 млн євро та $7,7 млн.

Особам, які підпадають під санкції ЄС щодо Росії, обмежена можливість користуватися трьома квартирами та однією земельною ділянкою.