Кабмін вилучив із переліку критичного імпорту молокопродукти та печиво

Молоко, йогурт, масло вершкове, борошняні кондитерські вироби та низка інших харчових продуктів вилучені з переліку товарів критичного імпорту, в якому водночас з'явилися нові позиції: сільгосптварини, зрізані квіти, дріжджі, посадковий матеріал та інші товари.

Відповідні зміни Кабінет міністрів вніс до постанови №153 від 24 лютого щодо переліку критичного імпорту своїми постановами №553 від 3 травня та №554 від 7 травня, передає Інтерфакс-Україна.

Таким чином, товарами критичного імпорту в Україну більше не є молоко та вершки незгущені; масло вершкове та інші жири з молока; молочні пасти; готові продукти із зернових культур, борошна, крохмалю чи молока; борошняні кондитерські вироби, приготовані без додавання оцту чи оцтової кислоти овочі (крім горіхів, консервованих у цукрі).

Зі списку також вилучено помідори, йогурт, картопляний крохмаль та арахіс.

У свою чергу до переліку критичного імпорту внесені живі сільгосптварини (велика рогата худоба, свині, вівці та кози), продукти тваринного походження (цевета та мускус; жовч, у тому числі суха), а також залози та інші продукти тваринного походження, що використовуються для виготовлення ліків.

Перелік від 3 травня поповнили живі рослини для подальшого вирощування: саджанці, живці та підщепи, цибулини, бульби, коріння та кореневища, що перебувають у стані вегетативного спокою, вегетації чи цвітіння. Також до списку потрапили міцелії грибів; дерева, кущі та кущі зі їстівними плодами або горіхами, зрізані квіти, частини рослин та бутони для складання букетів або декоративних цілей.

Крім цього критичний імпорт розширений шишками хмелю, дріжджами (активні або неактивні), готовими пекарськими порошками, гліцерином, що містять какао готовими виробами та відходами какао, оливковою олією рафінованою та нерафінованою, обсмаженим солодом.

Після початку військової агресії Росії 24 лютого уряд того ж дня ухвалою №153 визначив перелік товарів критичного імпорту, для закупівлі якого Національний банк України дозволяє купувати валюту. З того часу уряд більше 10 разів змінював цей перелік.

За даними НБУ, до середини квітня перелік товарів критичного імпорту покривав близько 88% всього імпорту в Україну в 2021 році. У той же час Нацбанк поки що не закликає відмовлятися від нього, оскільки цей перелік містить ще й послуги, які складніше піддаються аналізу та обліку.