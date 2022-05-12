Суд арештував 158 вантажівок МАЗ у справі про ухилення від сплати податків

У межах кримінального провадження судом накладено арешт на 158 одиниць автомобільної техніки вартістю понад 220 млн грн та банківські рахунки товариства, керівників якого підозрюють в ухиленні від сплати податків.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ).

За даними слідства, в 2021-2022 роках службові особи українського товариства з іноземними інвестиціями, яке є імпортером та офіційним дистриб’ютором автомобільної та іншого роду техніки виробництва республіки Білорусь, за попередньою змовою з декількома підприємствами-дилерами здійснили передачу автомобілів.

"При цьому, часткове відчуження транспортних засобів у кількості 47 одиниць автомобільної техніки, загальною вартістю близько 105 млн грн, відбувалося шляхом підписання лише актів прийому-передачі без належного відображення проведених господарських операцій у податковому та бухгалтерському обліку. У результаті використання такої схеми, підприємці ухилилися від сплати податків на понад 10 млн грн", – зазначається у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

Своєю чергою в пресслужбі Офісу генпрокурора уточнили, що бенефіціарним компанії, що фігурує у кримінальному провадженні, є громадянин Білорусі. Назву компанії офіційні органи не уточнюють, однак з оприлюднених фото можна зробити висновок, що йдеться про дилера білоруського автовиробника "МАЗ", якому до вересня минулого року належало українське ТОВ з ІІ "Торговий дім "МАЗ-Україна".