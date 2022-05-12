Міграційна служба запустила експеримент з одночасного оформлення внутрішнього та закордонного паспортів

Державна міграційна служба запустила експериментальний проект оформлення ID-картки та закордонного паспорта одночасно.

Про заявила голова Держміграції Наталія Науменко, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Над цим наша команда працювала ще до повномасштабної воєнної агресії. Постанова Кабміну була прийнята 7 травня. Експериментальний проект оформлення ID-картки та закордонного паспорту одночасно. Тобто, громадяни зможуть приходити до відділень ДМС та центрів надання адмінпослуг лише двічі і одночасно оформити два документи. Це спростить процедуру", – розповіла чиновниця.

Вона уточнила, що скористатися цією послугою громадяни зможуть після опублікування постанови Кабміну.

Науменко додала, що Держміграційна служба також розробила постанову, яка дозволить громадянам продовжити дію закордонних паспортів та вклеїти фото дитини у документи в посольствах України за кордоном.

Голова Держміграції наголосила, що всі підрозділи ДМС, які наразі не знаходяться в зоні бойових дій, вже відновили свою роботу. Також налагоджена робота з виготовлення документів та логістика, яка була порушена у зв’язку з війною. У ДМС також працюють телефони гарячої лінії, де можна отримати всі необхідні консультації.