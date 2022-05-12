БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Комітет Верховної Ради не зміг встановити, хто доручив відключити пов’язані з Порошенком канали

тв

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики під час засідання 11 травня не зміг встановити, хто офіційно ухвалив рішення відключити цифровий ефір телеканалів "Еспресо", "Прямий" та "5 канал".

Зокрема, гендиректор "Концерну РРТ" Кирило Данилов під час засідання пояснив вимкнення каналів рішенням РНБО, однак представник апарату РНБО наявність такого рішення заперечив, пише галузеве видання "Детектор медіа".

Данилов під час засідання комітету заявив, рішення про перемикання каналів було ухвалено РНБО. На зауваження, що Радбез офіційно заявляє, що такого рішення не приймав, Данилов відповів, що це "не є питання публічного обговорення".

Водночас, керівник управління інформаційного забезпечення Апарату РНБО Володимир Зверев заявив, що рішення Радбезу публічно відкрите, і там немає жодної інформації про відключення каналів.

За його словами, Апарат РНБО лише здійснює контроль за виконанням указу президента №152 "Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану".

Директорка з правових питань ТОВ "Зеонбуд" Ірина Алябьєва відповідаючи на питання, чи була пряма вказівка Держспецзв’язку щодо перемикання заявила, що товариство не виконує перемикання мовників, воно "лише отримує сигнал".

Заступник голови Держспецзв'язку Володимир Трофименко також стверджує, що адміністрація служби прямої вказівки на перемикання каналів не давала.

Член Нацради з питань телерадіомовлення Олександр Бурмагін також заявив, що регулятор також не приймав жодних рішень про відключення телеканалів з цифрового ефіру.

Заступник міністра культури та інформполітики Тарас Шевченко також запевнив, що міністерство не брало жодної участі в ухваленні рішення про відключення каналів.

Наприкінці засідання голова комітету, нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв анонсував звернення від комітету до Держспецзв'язку, КРРТ, "Зеонбуду", Нацради і МКІП щодо ситуації з вимкненням трьох каналів з цифрового ефіру.

Як повідомлялося, 4 квітня державний "Концерн РРТ" вимкнув пов’язані з п’ятим президентом Петром Порошенко телеканали "Прямий", "5 канал" та "Еспресо" із цифрового ефіру.

Нагадаємо, 19 березня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, яким підпорядкував "Зеонбуд" Концерну РРТ та зобов’язав загальнонаціональні канали транслювати єдиний марафон. "5 канал", "Прямий" та "Еспресо" змінили свій ефір і заявили, що долучились до трансляції марафону "Єдині новини".

+7
Якщо ніяких наказів немає, то гендиректор "Концерну РРТ" Кирило Данилов, вимкнувши з цифрового ефіру вищенаведені канали, порушив закон і продовжує його порушувати. Чому їм не займається прокуратура? Чому не включають заново канали?
12.05.2022 21:38 Відповісти
+5
Ничего в стране не меняется. Даже во время войны подленько власть отключает каналы на свое усмотрение и боится признаться в этом перекладывая это решение друг на друга. Как же вы при этом можете претендовать на вступление в ЕС? Как всегда власть врет и замалчивает настоящих виновников. Как же вы Зеленые надоели
12.05.2022 20:58 Відповісти
+5
Зелені сцикуни напакостили ізподтішка і обісрались.Тепер не можуть знайти хто перший завоняв.Відповідь проста.Перштм обісрався лідор гундосий.Луганський рекетир тупий підтримав.
13.05.2022 04:02 Відповісти
війна для зелено-блакитної влади є приводом до ше більших зловживань владою. тут можна ше сильніше закрутити гайки опозиції.
16.05.2022 21:51 Відповісти
за дорученням Ермака
13.05.2022 10:57 Відповісти
Нема крайніх, як завжди. Ніхто нічого не знає, ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не чув. Отже всі державні служби, перераховані в статті, нічого не роблять не тільки в мирний час, але і під час війни. Тобто, вони зовсім не працюють, а зарплати отримують. Де контролюючі органи, які зобовязані перевіряти витрати бюджетних коштів?
12.05.2022 22:20 Відповісти
ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не чув... ето всьо масони... ілі марсіанє...
16.05.2022 21:54 Відповісти
Нашим зарубежным партнерам и друзьям следует строго поставить перед президентом Зеленским вопрос об отмене запрета трансляции информационных каналов. Подобные запреты недопустимы в демократической Украине, украинцы не москали и не намерены мириться с подобной ситуацией. Такие действия значительно снизят раздутый рейтинг нынешнего президента на будущих выборах.
12.05.2022 22:44 Відповісти
роздутий рейтинг президента в очах "заходу"? так на виборах президента будемо обирати МИ. а там він взнає свій реальний рейтинг...
16.05.2022 22:01 Відповісти
Хотелось бы узнать, что по этому поводу думает наша Генеральная Прокурорша ?
12.05.2022 22:47 Відповісти
Вона нічого і ніколи не думає. Не для того поставлена. Її справа лише виконівати що їй скажуть з ОПУ.
13.05.2022 08:44 Відповісти
Сцикуни зелені
13.05.2022 00:28 Відповісти
Ну коротше кажучи, "ані самі сєбя атключілі, нас там нєт!"
Навіть не треба давати ніяких оцінок, все і так давно ясно, що таке ********* і які там гуманоїди сидять.
13.05.2022 07:25 Відповісти
Якщо нічого "не змогли встановити", значить вказівку дав хтось дуже вплививий. А хто в нашій країні впливовіший за преЗедента? Тільки його секретарішка.
Ось вам і все розслідування, і вся відповідь.
13.05.2022 08:47 Відповісти
я вчора бачив на Прямому, як https://www.youtube.com/watch?v=m34VzuhfuzI нардеп-«слуга» ПОТУРАЄВ заявляв: "Я не згоден із відключенням телеканалів «Прямий», «П'ятий» та «Еспресо»" . Рекомендую подивитися, але можете повірити мені на слово: бреше, скотина. Всі вони брешуть, коли мова доходить до інформпростору. Всі вони замазані в цій темі. Потураєв і всі слуги уродів, очолювані ними комітети Верховної Ради - для прикриття злочинних дій керівництва "Концерну РРТ", апарату РНБО і ОПи
13.05.2022 09:45 Відповісти
Кому цікаво - «https://www.5.ua/polityka/povernennia-u-tsyfrovyi-efir-iak-na-komiteti-vr-shukaly-vynnykh-u-vidkliuchenni-5-kanalu-priamoho-i-espreso-277381.html Стенограма засідання комітету ВР, де шукали винних у відключенні "5 каналу", "Прямого" і "Еспресо" », де цілковитий бедлам, відморозка чиновників, підпорядкованих ОПі, ЄрЗе (нехай це підпорядкування здійснюється транзитом через кабмін)
17.05.2022 15:07 Відповісти

