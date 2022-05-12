Комітет Верховної Ради не зміг встановити, хто доручив відключити пов’язані з Порошенком канали

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики під час засідання 11 травня не зміг встановити, хто офіційно ухвалив рішення відключити цифровий ефір телеканалів "Еспресо", "Прямий" та "5 канал".

Зокрема, гендиректор "Концерну РРТ" Кирило Данилов під час засідання пояснив вимкнення каналів рішенням РНБО, однак представник апарату РНБО наявність такого рішення заперечив, пише галузеве видання "Детектор медіа".

Данилов під час засідання комітету заявив, рішення про перемикання каналів було ухвалено РНБО. На зауваження, що Радбез офіційно заявляє, що такого рішення не приймав, Данилов відповів, що це "не є питання публічного обговорення".

Водночас, керівник управління інформаційного забезпечення Апарату РНБО Володимир Зверев заявив, що рішення Радбезу публічно відкрите, і там немає жодної інформації про відключення каналів.

За його словами, Апарат РНБО лише здійснює контроль за виконанням указу президента №152 "Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану".

Директорка з правових питань ТОВ "Зеонбуд" Ірина Алябьєва відповідаючи на питання, чи була пряма вказівка Держспецзв’язку щодо перемикання заявила, що товариство не виконує перемикання мовників, воно "лише отримує сигнал".

Заступник голови Держспецзв'язку Володимир Трофименко також стверджує, що адміністрація служби прямої вказівки на перемикання каналів не давала.

Член Нацради з питань телерадіомовлення Олександр Бурмагін також заявив, що регулятор також не приймав жодних рішень про відключення телеканалів з цифрового ефіру.

Заступник міністра культури та інформполітики Тарас Шевченко також запевнив, що міністерство не брало жодної участі в ухваленні рішення про відключення каналів.

Читайте також: Кабмін виділив 165 мільйонів на запущений каналами найбільших олігархів російськомовний телепроєкт

Наприкінці засідання голова комітету, нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв анонсував звернення від комітету до Держспецзв'язку, КРРТ, "Зеонбуду", Нацради і МКІП щодо ситуації з вимкненням трьох каналів з цифрового ефіру.

Як повідомлялося, 4 квітня державний "Концерн РРТ" вимкнув пов’язані з п’ятим президентом Петром Порошенко телеканали "Прямий", "5 канал" та "Еспресо" із цифрового ефіру.

Нагадаємо, 19 березня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, яким підпорядкував "Зеонбуд" Концерну РРТ та зобов’язав загальнонаціональні канали транслювати єдиний марафон. "5 канал", "Прямий" та "Еспресо" змінили свій ефір і заявили, що долучились до трансляції марафону "Єдині новини".