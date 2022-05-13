Платформа United24 для відновлення України за перший тиждень зібрала понад $25 мільйонів

На рахунки Національного банку за перший тиждень роботи платформи United24 надійшло $25,8 млн.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Пожертви на підтримку України надійшли з 72 країн світу. Серед найактивніших донорів – США, Велика Британія, Франція, Канада, Німеччина і, звичайно, Україна", – наголосив він.

Окрім того, зазначив міністр, через партнерський фонд Ukraine House зібрали $735 673. А ще $362 379 доларів надійшло в криптовалюті через платіжну компанію Whitepay. Вони надійдуть на рахунки НБУ найближчим часом та в подальшому відображатимуться у звітності.

За словами Федорова, протягом перших 7 днів кошти накопичувалися на рахунках НБУ. Тепер вони розподілятимуться міністерствами на найбільш важливі потреби України.

Глава Мінцифри уточнив, що тепер звіти НБУ про кількість зібраних коштів оновлюватимуться щодня. Перший звіт міністерств про призначення та розподіл коштів буде опубліковано через тиждень – 19 травня.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 5 травня оголосив про запуск глобальної ініціативи United 24 для збору коштів на підтримку України. "Ця фандрайзингова платформа – частина глобальної ініціативи United 24, яка була започаткована, щоб підтримати Україну. Тут в один клік ви можете пожертвувати кошти, щоб допомогти нашим захисникам та мирним людям, і щоб відбудувати Україну", – пояснив Зеленський.



Усі кошти будуть перераховані на рахунки Національного банку України, закріплені за певними міністерствами. Звіти будуть оновлюватися кожні 24 години.