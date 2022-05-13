Євросоюз надасть Україні ще 500 мільйонів євро військової допомоги, – Борель (оновлено)

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель анонсував надання нового траншу військової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро.

Про це він заявив перед зустріччю глав МЗС країн G7 в Німеччині, передає "Європейська правда".

За словами Борреля, зустріч буде зосереджена на тому, щоб забезпечити Україні ще більше того, що вже було надано: "Більше підтримки, зокрема, військової підтримки".

"Я оголошу, що ми як Європейський Союз надамо новий транш, ще 500 млн євро, щоб підтримати Україну у військовому плані. У такий спосіб ця підтримка досягне 2 млрд євро загалом", – зазначив він.

Боррель уточнив, що ці 500 млн євро буде витрачено на важке озброєння.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на поінформованого європейського дипломата, в Брюсселі очікують, що країни-члени Європейського союзу схвалять пропозицію надати Україні четвертий транш військової допомоги у розмірі 500 млн євро найближчим часом.

"490 млн євро буде виділено на летальну та 10 млн євро – на нелетальну зброю. Серед країн-членів є консенсус щодо головного напряму – ми маємо продовжувати підтримувати Україну у багатьох аспектах, зокрема у військовому. Ми повинні продовжувати постачати зброю також тому, що це працює – ми бачимо різницю на полі бою. Водночас ця пропозиція була зроблена не так давно. Я думаю, нам потрібні дні, але я не можу сказати, чи це буде три дні, п'ять днів чи десять. Зрештою, буде згода, але коли – я не можу сказати. Що швидше, то краще", – розповів співрозмовник агентства.

Коментуючи озвучену Боррелем пропозицію, дипломат зазначив, що це – "ще одна ілюстрація того, що ЄС хоче продовжувати свою військову підтримку Україні у зв'язку із зусиллями наших партнерів США та Великобританії".

За словами європейського дипломата, питання подальшої підтримки України, проти якої Росія веде війну, буде предметом обговорення міністрів оборони країн-членів ЄС, у якому також візьме участь міністр оборони України Олексій Рєзніков та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Як повідомлялося, напередодні ЄС ухвалив рішення, необхідні для надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро, який Київ отримає 20 травня.

Нагадаємо, Європейський союз надасть термінову макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 млрд євро у вигляді позик для підтримки стабільності в Україні. Перший транш у 600 мільйонів був поділений на дві частини. Перші 300 млн євро від ЄС Україна отримала 11 березня, решту – 18 березня.