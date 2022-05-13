В Іспанії виявили нерухомість, яхти та частки в компаніях 15 підсанкційних олігархів з РФ

Іспанська влада виявила активи, зокрема будинки, компанії та принаймні одну розкішну яхту, що належать 15 російським олігархам із санкційного списку ЄС.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на керівника підрозділу Генеральної ради нотаріусів із запобігання відмиванню грошей Маріано Гарсія Фресно.



"Ми знайшли близько 15 осіб із цього списку ЄС і ще 105 осіб, пов’язаних з ними або членами сім’ї . Серед них як не дуже відомі люди, так і одні з найвідоміших", – зазначив він.

За його словами, підрозділ виявив активність при спробі олігархів передати свої частки в деяких компаніях родичам або партнерам.

"Вони вже почали переміщувати ці пакети акцій, особливо в іспанських компаніях, або пакети чи акції іноземних компаній", – сказав Фресно.



Щотижня після вторгнення Росії в Україну Європейський Союз вводить нові санкції проти Москви, додаючи сотні провідних політиків, бізнесменів і військових до свого чорного списку.



Переглянувши понад 1000 імен серед мільйонів транзакцій, зареєстрованих державними нотаріусами Іспанії з 2004 року, підрозділ Гарсіа Фресно встановив, що підсанкційні олігархи мають частки принаймні 10 іспанських і 13 іноземних компаній.



Інформацію було передано підрозділу фінансової розвідки країни та Казначейству, і наприкінці квітня уряд підтвердив, що заморозив 12 банківських рахунків, пов’язаних із п’ятьма особами, які перебувають у списку санкцій, три яхти та 23 об’єкти нерухомісті.



Компанії, пов’язані з російськими олігархами, володіють приблизно 35 об’єктами нерухомості в Іспанії, зокрема кількома елітними будинками, а також банківськими рахунками та пакетами акцій компаній, що працюють в Іспанії та інших країнах Європи.