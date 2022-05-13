БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Ціни на автогаз у мережах АЗС за тиждень зросли на 2 гривні за літр

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла в період з 6 по 13 травня на 2,14 – до 34,04 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На 3 грн збільшила ціни частина консолідованої мережаі "Привату". На станціях "Авіас" автогаз коштує 34,37 грн/л. На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 2 і 3 грн/л – до 33,99 і 34,98 грн/л відповідно.

За тиждень на станціях SOCAR ціна зросла теж на 1,5 грн – до 33,98 грн/л.

Крім того, за вказанний період на 1-6,7 грн/л здорожчав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", "Автотранс", UPG, KLO, BVS, Chipo, "Авантаж 7" та інших.

АЗС (1612) ціни (3721) скраплений газ (1164)
