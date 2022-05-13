Італійська Eni не проти платити за російський раз із конвертацією євро в рублі, – Bloomberg

Італійська нафтогазова компанія Eni S.p.A. готова заплатити "Газпрому" за постачання газу в травні, навіть якщо потрібно, як цього просить РФ, конвертувати євро в рублі.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, передає enkorr.

За словами джерел, компанія "ще не відкрила рублевий рахунок, але опрацьовує юридичні аспекти в рамках підготовки до його відкриття у разі потреби".

Нова схема, що нав'язується Москвою оплати газу, передбачає, що в уповноваженому фінансовому інституті – "Газпромбанку" – для іноземних покупців відкриваються спеціальні рублеві та валютні рахунки типу "К". Іноземний покупець платить за газ у валюті контракту, ДПБ продає її на "Московській біржі" та переводить рублі "Газпрому". Саме в цей момент зобов'язання щодо оплати природного ресурсу нібито вважається виконаним.

При цьому в Єврокомісії неодноразово заявляли, що вважають за оплату російського газу в рублях порушенням європейських санкцій. Очікується, що незабаром Брюссель надасть більш детальну оцінку цьому питання.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це,. а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.