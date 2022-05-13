Механізм стягнення заморожених активів Росії може з’явитися до кінця року, – Малюська

Механізм, який дозволить спрямувати заморожені за кордоном активи РФ на компенсацію завданих Україні збитків, може бути розроблено до кінця року.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє пресслужба Мін’юсту.

"Ми сподіваємось, що схвалити механізми можна буде розрахунково до кінця року. Можливо за довший, чи коротший період. Нам складно спрогнозувати, тому що потрібно знайти консенсус – однакове бачення кожної літери, кожної коми від цілої низки держав – щодо розміщення коштів РФ чи наближених до неї осіб. Великий масив дипломатичної роботи попереду", – додав Малюська.

За його словами, найбільш багатообіцяючим з точки зору отримання компенсації є отримання закордонних активів РФ, зокрема, активів центробанку РФ і так званого "фонду благосостоянія", – це приблизно до половини трильйона доларів, які знаходяться на рахунках у США, Великобританії і в Євросоюзі.

"Механізм складний. Ще не було історичних аналогів, щоб кошти Центробанку забирались в однієї країни і передавалися іншій. Потрібно буде зняти суверенний імунітет з таких рахунків, і це, скоріше за все, потребуватиме укладення окремого міжнародного договору. Але сама концепція, її напрацювання, просуванням і напрацювання юридичних документів, – цим займається уряд", – пояснив Малюська.

Голова Мін’юсту додав, що ще один механізм отримання компенсації – це стягнення активів фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з РФ.

Водночас він наголосив, що кошти РФ, які будуть вилучені, мають пройти через певний механізм їхнього розподілу. Адже малоймовірно, що всі заморожені кошти РФ будуть передані простим рішенням до державного бюджету України.

Голова Мін’юсту пояснив, що ключова мета, яку Україна пропагує і пояснює західним партнерам, – компенсація завданих збитків. А вони були завдані не тільки державному бюджету, а й місцевим громадам, фізичним особам, підприємствам – як українським, так і іноземним. Відтак, один з механізмів розподілу хоча б частини коштів може бути судовий, особливо коли мова буде йти про великі суми завданих збитків.

Малюська додав, що кошти з резервів РФ також можуть бути використані для виплат за рішеннями Європейського суду з прав людини. Водночас головне і першочергове завдання – зняти суверенний імунітет з коштів РФ, що надасть можливість виконувати судові рішення.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько половини золотовалютних резервів російського Центробанку на загальну суму близько $300 млрд.

При цьому до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зафіксовано рекордний обсяг російських резервів за всю історію – $643,2 млрд станом на 18 лютого 2022 року.

Через це російський президент Владімір Путін був змушений запровадити обов'язковий продаж 80% валютної виручки експортерами. Крім того, ЦБ РФ заборонив продаж валюти росіянам і запровадив низку інших обмежень на валютному ринку.