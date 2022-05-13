Без морських портів Україна може експортувати не більше 1,5 мільйона тонн зернових на місяць, – Мінагрополітики

Експорт української сільгосппродукції через країни ЄС, у тому числі з урахуванням постачання через дунайські річкові порти, не може перевищувати за будь-яких обставин 1,5 млн тонн на місяць, тоді як до блокади українських морпортів військами РФ щомісяця можна було перевалювати понад 5 млн тонн сільгоспкультур на місяць.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький у ході експертної дискусії "Заблокована торгівля: чи може Україна збільшити експортні потужності", передає Інтерфакс-Україна.

На думку Висоцького, Україні неохідно працювати над запуском нових логістичних маршрутів та напрямів експорту.

"Попередньо ми підрахували, що до півтора мільйона тонн – це все одно максимум. Тому я думаю, що ми можемо про це до травня розраховувати, а далі лише альтернативні напрямки", – заявив Висоцький.

Він уточнив, що в Україні достатньо сільгосппродукції для експорту, і українські аграрії можуть поставити на зовнішні ринки стільки зерна, скільки потрібно, і обсяги його експорту обмежені лише логістичними можливостями.

Як повідомлялося з посиланням на міністра агрополітики Миколу Сольського, Україна у квітні 2022 року експортувала 1,09 млн тонн зерна переважно через румунські порти – це більш ніж уп'ятеро перевищує показники березня.

Більша частина експортних поставок з України здійснювалася у квітні через річкові порти Дунаю, оскільки українські чорноморські порти заблоковані російськими військовими кораблями.

При цьому логістика української сільгосппродукції через Румунію може ускладнитися та сповільнитися у червні, коли до морпортів цієї країни почне надходити новий урожай румунської, сербської, угорської та болгарської озимої пшениці та ячменю та створить конкуренцію постачанням з України.