Україна закликала країни G7 ухвалити закони для передачі заморожених російських активів Україні, – Кулеба

Україна закликає країни Великої сімки (G7) ухвалити законодавство та створити всі необхідні процедури, щоб конфіскувати суверенні активи Росії та передати їх Україні, щоб вона використала ці кошти на відновлення.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Польщі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні я попросив країни G7 прийняти законодавство та створити всі необхідні процедури, щоб конфіскувати російські суверенні активи та передати їх Україні, щоб Україна використала ці кошти на відновлення, реконструкцію нашої країни після всіх руйнувань, заподіяних нам", – сказав Куліба.

Міністр нагадав, що Канада вже ухвалила таке рішення.

"І в мене таке почуття, що інші досягнуть цього моменту, швидше за раніше, ніж пізніше", – додав Кулеба.

"Ми говоримо про сотні мільярдів доларів США і євро, і передумова дуже проста: Росія має заплатити політично, економічно та фінансово. Я ціную позитивну реакцію країн G7 на моє прохання", – наголосив очільник МЗС.

Як повідомлялося, міністр юстиції Денис Малюська зазначав, що розробка механізму, який дозволить спрямувати заморожені за кордоном активи РФ на компенсацію завданих Україні збитків, потребуватиме часу і може бути завершена до кінця року.

Нагадаємо, після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько половини золотовалютних резервів російського Центробанку на загальну суму близько $300 млрд.

При цьому до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зафіксовано рекордний обсяг російських резервів за всю історію – $643,2 млрд станом на 18 лютого 2022 року.