Країни G7 готують бюджетну підтримку для України на 30 мільярдів євро, – Spiegel

Країни "Великої сімки" (G7) погодились надати Україні бюджетну підтримку у розмірна загальну суму 30 млрд євро.

Про це пише німецьке видання Spiegel з посиланням на власні джерела, повідомляє НВ Бізнес.

За даними співрозмовників видання, про таке рішення оголосять вже наступного тижня, зараз тривають переговори. Вони уточнили, що надання 30 млрд євро допомоги також передбачає, що бойові дії закінчаться протягом року.

"Близько 5 мільярдів євро на місяць знадобиться, наприклад, для виплат бюджетникам чи пенсіонерам, які Україна, за інформацією з Києва, не може покрити самостійно. Міжнародний валютний фонд вважає ці розрахунки зрозумілими і приходить до аналогічних цифр", – зазначає видання.

При цьому МВФ наполягав, що ця допомога має надаватися у вигляді кредитів та грантів. Таким чином Києву не доведеться виплачувати всю суму назад.

Читайте також: "Велика сімка" обговорить створення Фонду солідарності для України

Як повідомлялося, 11 травня Палата представників США схвалила допомогу Україні на майже $40 мільярдів. Президент США Джо Байжен закликав Конгрес діяти швидко, щоб він міг підписати законопроєкт до того, як чинна оборонна допомога для України закінчиться пізніше в травні. Однак швидке голосування за затвердження цього законопроєкту в Сенаті заблокував сенатор-республіканець Ренд Пол.

Пакет зокрема включає $6 млрд на допомогу в безпеці, включаючи навчання, обладнання, зброю та підтримку; $8,7 млрд на поповнення запасів американського обладнання, надісланого в Україну, і $3,9 млрд на операції Європейського командування.

Крім того, законодавство дозволяє отримати додаткові $11 млрд, що дасть змогу президенту дозволяти передачу статей і послуг з акцій США без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.

Документ також уповноважує виділити $4 млрд на іноземне військове фінансування для підтримки України та інших країн, які постраждали від кризи.

Новий пакет допомоги також включає гуманітарну допомогу – $5 млрд для вирішення проблем продовольчої безпеки в усьому світі через конфлікт і майже $9 млрд для фонду економічної підтримки України. Він надає сотні мільйонів доларів для допомоги біженцям і фінансування зусиль із захоплення активів олігархів, пов’язаних з президентом Росії Володимиром Путіним.