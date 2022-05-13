Експорт російського дизпалива через порти Чорного моря впав на 14%, – Bloomberg

Експорт російського дизельного палива через порти Чорного та Балтійського морів скоротився на 14% з довоєнного рівня, експорт цього місяця може впасти ще більше через жорсткий ринок.

Про це повідомляє Bloomberg, передають Порти України.

За даними Vortexa, експорт російського дизпалива у квітні склав 3,32 млн тонн проти 3,88 млн тонн у лютому. Двоє інсайдерів ринку дизпалива також повідомили про різницю обсягом приблизно 0,5 млн тонн між цими двома місяцями, в той час як третій спостерігав трохи більше падіння.

"Найбільше зниження можна спостерігати в портах Чорного моря, оскільки деякі європейські країни починають застосовувати обмеження. Великобританія, Франція та Італія скоротили імпорт російського дизпалива", – сказала старший аналітик ринку компанії Vortexa Памела Мангер.

Очікується, що відвантаження з балтійського Приморська, головного російського порту для експорту дизпалива, цього місяця впаде приблизно на 30%.

У той час як деякі європейські країни скоротили імпорт російського дизпалива, інші, зокрема Нідерланди та Туреччина, збільшили його, повідомила Мангер. Одне судно, яке перевозило російське дизпаливо, Sunny Liger, нещодавно отримало відмови в кількох портах у північно-західній Європі і попрямувало до Гібралтару.

Наразі світовий ринок дизпалива вже дуже тісний, а Росія є мейджорним постачальником. Падіння експорту минулого місяця може бути не настільки значним, як очікувалося, проте двоє інсайдерів ринку прогнозують, що поставки у травні зменшаться ще більше.

"Далі ми можемо побачити падіння російського експорту дизпалива, оскільки Росія шукає альтернативних покупців, а Європа шукає альтернативні джерела", – додала Мангер.

Санкції Євросоюзу також можуть суттєво перешкодити майбутнім торговим потокам.