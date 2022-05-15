"Укрзалізниця" наступного тижня запустить рейс із Чернігова та Сум до Львова та Ужгорода

"Укрзалізниця" наступного тижня запустить поїзд із Сум та Чернігова, який курсуватиме до Львова та Ужгорода.

Про це повідомив член правління компанії Олександр Перцовський у ході брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Перцовського, цей поїзд буде двогруповим. Із Сум та Чернігова вагони їхатимуть окремо, у Києві з'їжджатимуться й далі курсуватимуть до Львова та Ужгорода.

"Окремо з цих міст не набралося пасажирів, тому, щоб вони не чекали, коли буде достатньо пасажиропотоку, ми зробили такий поїзд, який об'єднуватиметься", – сказав Перцовський.

Раніше голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін повідомляв що більшість поїздів, що курсують із західних регіонів України до Києва, заповнені більш як на 95%.