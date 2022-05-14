Vičiūnai Group заперечує інформацію про поставки продукції в Україну з російського заводу

Виробник продуктів харчування литовська компанія Vičiūnai Group спростовує інформацію про те що її продукція в Україну постачається з російського заводу, розташованому у місті Совецьк.

Про це йдеться в заяві компанії, надісланій редакції БізнесЦензор.

Напередодні на БізнесЦензорі було опубліковано статтю "Чому популярні в росії крабові палички досі поставляються в Україну", у якій йдеться про те, що з 2014 року компанія постачала продукцію в Україну зі свого російського заводу. Водночас компанія заперечує це твердження і наголошує, що продукція Vičiūnai Group для українського ринку виробляється на заводах в Литві та Естонії.

"Повністю помилковим є припущення про постачання в Україну продукції Vičiūnai Group виробленої на заводі у м. Совєтськ після запровадження обмежень у торговельних відносинах між Україною та Росією, пов’язаних із подіями 2014 року. І тоді, і зараз продукція Vičiūnai Group для українського ринку виробляється на заводах в Литві та Естонії. Міркування, наведені в статті, про те, що продажі заводу у Совєтську мали впасти через втрату українського ринку, є безпідставними, оскільки продажі на російському ринку стабільно зростали", – йдеться у заяві компанії.

Крім того, компанія ще раз підтвердила інформацію про вихід з російського ринку.

В опублікованому тексті зазначалося, що влада Калінінградської області спростувала плани Vičiūnai Group продавати завод і йти з російського ринку. Зокрема, Ірина Гракова, заступник міністра економіки Калінінградської області, заявила, що "підприємство працює у штатному режимі", а дані про його закриття були "інформаційним вкидом у ЗМІ Литви".

"Ми не можемо коментувати російських чиновників. Разом із тим підкреслимо, що ми публічно оголосили про вихід з російського ринку. Ми найняли авторитетних радників для організації процесу продажів компанії Ernst і наразі ведемо переговори з потенційними покупцями. Про це має знати і місцева влада, але до керівників фабрики ніхто не звертався і не запитував жодної додаткової інформації", – сказано в повідомленні компанії. – "Цілком можливо, що їхні коментарі ґрунтуються на тому, що зараз фабрика працює і продукція виробляється. Знаючи специфіку нашої галузі, цей факт дуже легко пояснити. Сировина, з якої виготовляють рибну продукцію, купується замороженою і у великих кількостях, оскільки її постачання безпосередньо залежить від сезону рибальства. Кількість сировини, яка необхідна для виробництва близько пів року, зазвичай закуповується, і це було зроблено на початку цього року. На даний момент вся продукція виготовляється із сировини, яка є на складах фабрики. Нова сировина наразі не купується, а виробництво просто зупиниться при її повному використанні, зупинення ж виробництва призведе до додаткових витрат на тривале зберігання або утилізацію сировини, і ці витрати мали б бути також здійснені в Росії. Ми плануємо, що до часу вичерпання сировини, фабрика буде продана комусь із потенційних покупців".

Компанія додає, що виробничі цикли заводу в Совецьку неможливо зупинити миттєво, а законодавство Росії вимагає виконання зобов’язань перед працівниками та контрагентами.

"Разом із тим, Vičiūnai Group твердо налаштована повністю вийти з російського ринку та направити розвиток свого бізнесу на Захід. Ми це зробимо", – наголошує компанія.