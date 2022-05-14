Влада Португалії заблокувала продаж маєтку Абрамовича за 10 мільйонів євро, – ЗМІ

Португалія заблокувала продаж маєтку вартістю 10 млн євро, який належить російському мільярдеру Роману Абрамовичу, який потрапив під санкції.

Про це пише португальське видання Publico, передає Європейська правда.

Реєстрація власності маєтку на курорті Кінта-ду-Лаго в Алгарве була заморожена 25 березня за запитом Міністерства закордонних справ через місяць після вторгнення Росії в Україну, що означає, що її статус не можна змінити.

За даними видання, ексвласник футбольного клубу "Челсі" намагався продати нерухомість за 15 днів до початку вторгнення Росії в Україну через компанію Millhouse Views LLC із Делавера, що належить Millhouse LLC, яка керує його активами.

Найбільший банк Португалії Caixa Geral de Depositos помітив цей крок та попередив владу.

Абрамович потрапив під санкції британського уряду та Євросоюзу через його зв'язки із президентом РФ Володимиром Путіним.

Зазначається, що мільярдер отримав португальське громадянство у квітні 2021 року на підставі закону про натуралізацію нащадків сефардських євреїв, вигнаних з Піренейського півострова під час середньовічної інквізиції.

Справа потрясла всю Португалію, змусивши прокуратуру розпочати розслідування та затримати рабина, відповідального за сертифікацію, яка дозволила Абрамовичу отримати громадянство.