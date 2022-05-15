Wizz Air залишив у системі бронювання тільки три рейси з України після жовтня цього року

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air, яка в середині квітня продовжила скасування всіх рейсів в Україну та з країни ще на місяць – до липня 2022 року – і різко скоротила маршрутну мережу, тепер залишила в системі бронювання лише три доступні напрямки з України – після жовтня цього року.

Зокрема, станом на суботу авіакомпанія виставила ціни лише на квитки Київ-Абу-Дабі, Запоріжжя-Вроцлав та Запоріжжя-Катовіце, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, ще в квітні у системі бронювання з Києва було 12 напрямків, зі Львова – шість, ще кілька – з Одеси.

Як повідомлялося, спочатку з початком Росією війни проти України 24 лютого Wizz Air скасувала рейси до 26 березня включно, а на початку березня продовжила скасування до червня.

Власники квитків на скасовані рейси отримали від компанії пропозицію повернути гроші або покласти їх на річний депозит для придбання квитків у майбутньому із 20% добавкою.

В аеропорту "Київ" залишилося три літаки компанії, у Львові – один, який не встиг вилетіти вранці 24 лютого.