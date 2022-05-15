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Латвія розірвала угоду з із Білоруссю про перевезення військових вантажів через свої порти

латвия

Латвія ухвалила рішення про розірвання угоди, яка дозволяла пряме залізничне сполучення для перевезення військових вантажів з Білорусі до третіх країн через латвійські порти.

Про це заявило міністерство сполучення Латвії, передає Інтерфакс-Україна.

"Угоду про прямі перевезення військових вантажів з Республіки Білорусь до третіх країн з використанням портів Латвійської Республіки" було прийнято рішенням уряду від 25 січня 1994 року, коли Латвія ще не вступила до Європейського союзу. Латвія приєдналася до ЄС 1 травня 2004 року, а 29 березня 2004 року стала членом НАТО. З огляду на це Латвія пов'язана правовими нормами цих міжнародних організацій, і угода з Білоруссю не відповідає цим нормам", – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що уряд Латвії "загалом переглядає двосторонні відносини з Росією та Білоруссю у контексті війни Росії в Україні".

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Білорусь (1593) залізниця (847) Латвія (287) порт (1402)


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