Латвія розірвала угоду з із Білоруссю про перевезення військових вантажів через свої порти

Латвія ухвалила рішення про розірвання угоди, яка дозволяла пряме залізничне сполучення для перевезення військових вантажів з Білорусі до третіх країн через латвійські порти.

Про це заявило міністерство сполучення Латвії, передає Інтерфакс-Україна.

"Угоду про прямі перевезення військових вантажів з Республіки Білорусь до третіх країн з використанням портів Латвійської Республіки" було прийнято рішенням уряду від 25 січня 1994 року, коли Латвія ще не вступила до Європейського союзу. Латвія приєдналася до ЄС 1 травня 2004 року, а 29 березня 2004 року стала членом НАТО. З огляду на це Латвія пов'язана правовими нормами цих міжнародних організацій, і угода з Білоруссю не відповідає цим нормам", – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що уряд Латвії "загалом переглядає двосторонні відносини з Росією та Білоруссю у контексті війни Росії в Україні".