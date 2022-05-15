Потік на в'їзд через західний кордо України перевищує потік на в'їзд рекордно з початку війни, – Держприкордонслужба

Потік на в'їзд в Україну через західний її кордон після 9 травня п'ятий день поспіль перевищує потік на виїзд, сумарно чиста притока в Україну за ці дні склала 31 тис. осіб – це рекордні показники з початку війни.

Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

"За добу 14 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 84 тис. осіб та понад 20 тис. транспортних засобів. З України минулої доби вибули більше 37 тис. осіб. Понад 22 тис. з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови", – сказано в повідомленні.

Як зазначається, протягом останніх днів зберігається тенденція щодо збільшення кількості громадян, що повертаються до України. За минулу добу прибули майже 46 тис. осіб, з них понад 42 тис. – українці.

Також оформлено 259 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За даними прикордонної служби Польщі, 14 травня з країни в Україну в'їхало 31,5 тис., тоді як днем ​​раніше – 27 тис. У зворотному напрямку потік склав 22,9 тис. порівняно з 21,2 тис. у суботу.

За даними УВКБ ООН на 13:00 13 травня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 6,11 млн осіб, з них до Польщі 3,32 млн, в Румунію та Молдову – 957,98 тис., Росію – 800 ,1 тис., Угорщину – 594,66 тис., Словаччину – 415,4 тис., Білорусь – 27,31 тис.

У той самий час в Україну, за даними Держприкордонслужби, до цієї дати з 28 лютого в'їхало 1,7 млн людей.