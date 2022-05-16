Міжнародні організації додатково виділять майже 10 мільярдів для постраждалих від війни, – Лазебна

Міністерство соціальної політики веде переговори з міжнародними партнерами для забезпечення додаткових грошових виплат, які доповнять державну допомогу та підтримають найбільш уразливі групи людей.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв’ю УНІАН.

За словами Лазебної, наразі про здійснення додаткових до державних грошових виплат домовлено з такими міжнародними організаціями, як ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, Всесвітня продовольча програма, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Міжнародна організація з міграції.

"Зараз узгоджені програми на загальну суму 9,6 млрд грн. За рахунок цих коштів більше 2 млн людей з найбільш вразливих категорій, що постраждали внаслідок війни, отримають виплати в розмірі від 2200 до 2500 грн на місяць строком від 1 до 3 місяців", – розповіла Лазебна.

Вона уточнила, що допомогу, зокрема, зможуть отримали багатодітні родини, родини, які виховують дітей з інвалідністю, літні люди з низькими доходами та інші. Кожну з них бере на себе та чи інша міжнародна організація і надає їм грошову виплату.

Раніше повідомлялося, що впродовж квітня на виплату допомоги на проживання Міністерство соціальної політики спрямувало до "Ощадбанку" понад 5,8 млрд грн.