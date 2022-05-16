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Новини
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Компанії з РФ володіють або орендують в Україні майже 200 тисяч гектарів землі

земля

Компанії з власниками із Росії орендують 26 750 українських земельних ділянок та володіють 1002 ділянками.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" у Telegram.

"Опендатабот" провів дослідження ринку землі, що обробляється або належить компаніям, які мають хоча б одного власника – резидента РФ, фізичну або ж юридичну особу. Загалом ми виявили 26 750 ділянок в оренді та 1002 – у власності таких компаній", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальна площа таких ділянок – понад 160 тис. гектарів в оренді та 32 тис. гектарів у власності. Це близько 0,5% від загальної площі сільськогосподарських земель України в 42 млн гектарів.

Кожна ділянку землі, що належить або орендується компаніями, пов'язаними з РФ, отримала відповідну позначку в "Опендатаботі".

Автор: 

оренда (396) земля (872) росія (14581) OpenDataBot (67)


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частку кацапів у компаніяї націоналізувати, не може кацап тут хоч якогось відношення мати до землі, ну крім як добрива, але то їх вибір.
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16.05.2022 12:14 Відповісти
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16.05.2022 12:29 Відповісти
Що це *******!
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16.05.2022 13:01 Відповісти
Міністр аграрної політики Сольський заявив в ефірі Україна 24 про загострення дефіциту необхідного аграріям дизельного палива у країні. За його словами ринок не був готовий до припинення поставок із Росії та Білорусії. Ой, і хто ж винен в цьому після 3 років влади Зеленського?
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16.05.2022 13:36 Відповісти
За його словами (Сольського), ринок був не готовий до того, щоб везти дизель із Польщі чи Румунії в такому обсязі після припинення постачання з Росії та Білорусі. Как то это не вяжется с идеей Зеленского о введении нефтяного эмбарго.

Сольський зазначив, що в країні "немає потрібної кількості цистерн, немає потужностей з перевалки та інших речей", що, за його словами, призводить до дефіциту палива.
И не слова не сказал о том что РФ разрушила ттопливную инфраструктуру. И этот человек занимает должность мин.сельхоз развития.
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16.05.2022 14:54 Відповісти
Земельную реформу в Украине по 10 тыс. га даже не на семью а в одни руки в РФ поняли буквально и принялись ее выполнять и там уже не 200 тыс.га. захвачено а значительно больше. Спасибо всем этим "государственным" деятелям Сольским Миловановым Гетьманцевым Третьяковым и все кто голосовал и приняли такую реформу из за которой по сути и началась война и где они сейчас ? все там же при власти и хлебных местах разрушают державу и потирают свои ручки які ні чого не крали.
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16.05.2022 14:42 Відповісти
От і причина війни : земельку толканули ворогу, українці тепер стали зайві
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16.05.2022 19:23 Відповісти

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