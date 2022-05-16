Компанії з РФ володіють або орендують в Україні майже 200 тисяч гектарів землі
Компанії з власниками із Росії орендують 26 750 українських земельних ділянок та володіють 1002 ділянками.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" у Telegram.
"Опендатабот" провів дослідження ринку землі, що обробляється або належить компаніям, які мають хоча б одного власника – резидента РФ, фізичну або ж юридичну особу. Загалом ми виявили 26 750 ділянок в оренді та 1002 – у власності таких компаній", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загальна площа таких ділянок – понад 160 тис. гектарів в оренді та 32 тис. гектарів у власності. Це близько 0,5% від загальної площі сільськогосподарських земель України в 42 млн гектарів.
Кожна ділянку землі, що належить або орендується компаніями, пов'язаними з РФ, отримала відповідну позначку в "Опендатаботі".
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Сольський зазначив, що в країні "немає потрібної кількості цистерн, немає потужностей з перевалки та інших речей", що, за його словами, призводить до дефіциту палива.
И не слова не сказал о том что РФ разрушила ттопливную инфраструктуру. И этот человек занимает должность мин.сельхоз развития.