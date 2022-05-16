БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 706 4

У Білорусі визнали втрати через санкції до $18 мільярдів на рік

санкции

Прем’єр-міністр Білорусі Роман Головченко заявив, що внаслідок санкцій Заходу країна втрачає близько $16-18 млрд на рік.

Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу Al Arabiya, передає БЕЛТА.

За його словами, через санкції виявився заблокований практично весь експорт Білорусі до країн Євросоюзу та Північної Америки.

"Ця сума на рік дорівнює близько $16-18 млрд. Звичайно, ми не можемо втратити цей обсяг експорту і маємо його переорієнтувати на інші ринки, зокрема азійський, африканський, Близького Сходу і Арабської затоки. Це те, над чим ми зараз працюємо", – зазначив прем’єр.

Як повідомлялося, Велика Британія оголосила про новий пакет торгівельний санкцій проти РФ та Білорусі на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів. Зазначається, що санкції включають імпортні мита та заборони на експорт. Зокрема, мито підвищать на 35%.

Автор: 

Білорусь (1593) санкції (4541) експорт (3896)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
всі шляхи поставок через підорасію, збитки будуть по факту ще більші
показати весь коментар
16.05.2022 12:11 Відповісти
А можно , арестовывать суда с белорускими грузами или топить
показати весь коментар
16.05.2022 22:27 Відповісти
Краще топить. Тільки треба човни і торпеди.
показати весь коментар
17.05.2022 07:53 Відповісти
А шо такое? Как там Лукашеско про три-четыре дня пел? Кушайте.
показати весь коментар
17.05.2022 06:41 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 