У Білорусі визнали втрати через санкції до $18 мільярдів на рік

Прем’єр-міністр Білорусі Роман Головченко заявив, що внаслідок санкцій Заходу країна втрачає близько $16-18 млрд на рік.

Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу Al Arabiya, передає БЕЛТА.

За його словами, через санкції виявився заблокований практично весь експорт Білорусі до країн Євросоюзу та Північної Америки.

"Ця сума на рік дорівнює близько $16-18 млрд. Звичайно, ми не можемо втратити цей обсяг експорту і маємо його переорієнтувати на інші ринки, зокрема азійський, африканський, Близького Сходу і Арабської затоки. Це те, над чим ми зараз працюємо", – зазначив прем’єр.

Як повідомлялося, Велика Британія оголосила про новий пакет торгівельний санкцій проти РФ та Білорусі на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів. Зазначається, що санкції включають імпортні мита та заборони на експорт. Зокрема, мито підвищать на 35%.