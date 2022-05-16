Ціни на пшеницю підстрибнули на 6% після заборони експорту з Індії

Ціни на пшеницю продемонстрували максимально допустиме за день зростання у понеділок на тлі запровадження Індією заборони на експорт.

Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго підскочили на 5,9% до $12,47 за бушель до максимального значення за два місяці, передає Інтерфакс-Україна.

Загалом, з початку року ціни зросли більш ніж на 60% на тлі вторгнення РФ в Україну.



Нагадаємо, уряд Індії в п'ятницю видав указ про заборону експорту пшениці з країни для забезпечення продовольчої безпеки та допомоги сусіднім державам. Як зазначається, експорт пшениці буде дозволено лише щодо "поставок, за якими було видано безвідкличний акредитив".



"Це лише посилює ризик дефіциту продовольства, особливо для країн, що розвиваються, і тих, хто завжди залежав від продовольчих товарів з цього регіону", – зазначає директор із ринкової стратегії австралійського банку Westpac Роберт Ренні, якого цитує газета Financial Times.



На думку експерта, заборона, ймовірно, найбільш істотно вдарить по ринках, що розвиваються в Африці і на Близькому Сході.



Тим часом Мінсільгосп США минулого тижня спрогнозував, що обсяг світового виробництва пшениці в новому сільгоспроці (липень 2022-червень 2023) впаде вперше за чотири роки.