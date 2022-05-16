Розробники російської альтернативи для Google Play визнали збої в роботі одразу після запуску

Сайт російського магазину додатків NashStore, який був запущений в РФ у понеділок, 16 травня, працює з перебоями.

Розробники сервісу визнають наявність проблем з доступом до сайту та скачуванням магазину, повідомляє російський Інтерфакс.

Російська компанія-розробник сервісу NashStore – АНО "Цифрові платформи" – пояснює перебої в його роботі потужними Ddos-атаками, які вони нібито відбивають протягом минулого тижня.

З 16 травня було оголошено, що в Росії розпочав роботу магазин програм NashStore, який мав би стати місцевою альтернативою для Google Play, хоча в ньому наразі доступні лише близько тисячі додатків.

Як повідомлялося, на початку травня американська компанія Google заборонила користувачам та розробникам із Росії завантажувати та оновлювати платні програми в Google Play. Крім того, ще в березні Google закрила можливість купувати додатки та підписки для Android в Росії після припинення роботи платіжних систем Visa та Mastercard в РФ.