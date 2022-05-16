"Газпром" зменшив транзит газу через Україну до мінімуму за три останні місяці

"Оператор ГТС України" прийняв від "Газпрому" заявку на транзит газу на понеділок обсягом 46,8 млн куб. м, що є мінімальним добовим об’ємом із січня поточного року.

Потужності заявлені лише по одній із двох точок входу до ГТС України – газовимірювальної станції "Суджа", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас заявку на транзит газу коридором через ГВС "Сохранівка" не прийнято.

На 15 травня заявка на вхід до ГТС України складала 62,7 млн. куб. м.

Як повідомлялося, минулого тижня Оператор ГТС заявив, що через через втручання окупантів у роботу своїх об’єктів у зоні бойових дій припинить прийом газу з Росії у фізичній точці з’єднання "Сохранівка", яка забезпечує близько третини транзиту російського газу в ЄС. При цьому Оператор ГТС вказував на можливість тимчасово перенести транзит газу з цієї точки на точку входу "Суджа".

Оператор ГТС пояснював припинення транзиту газу через ГВС "Сохранівка" несанкціонованим відбором транзитного газу з магістрального газопроводу "Союз" в газопроводи на неконтрольованій Україною території Луганської та Донецької областей.

"Фактично мова йде про крадіжку газу та неможливість ОГТСУ нести відповідальність за збереження транзитних обсягів", – наголошували в компанії.

Водночас у "Газпромі" заявили, що не вважають втрату "Оператором ГТС України" контролю над своїми об’єктами у зоні бойових дій підставою для оголошення форс-мажору і не буде перенаправляти обсяги газу на інший маршрут, запропонований українською стороною.