Польща пришвидшить перевірки на кордоні для спрощення експорту українського зерна

Україна та Польща домовилися пришвидшити перевірку на кордоні та спростити експорт української агропродукції до ЄС та третіх країн.

Відповідну заяву підписали міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський та віцепрем'єр-міністр, міністр сільського господарства та розвитку сільських територій Польщі Генрик Ковальчик, передає Укрінформ.

У заяві зазначається, що сторони виходили з того, що широкомасштабна агресія РФ проти України розірвала традиційні логістичні ланцюги експортних поставок сільськогосподарської продукції, а також заблокувала українські порти, через які відвантажувалась більшість аграрної продукції. Крім того, 400 млн людей у світі в разі відсутності експорту української агропродукції можуть залишитись без їжі, що спровокує світовий голод та подальшу міграційну кризу.

Відтак це спонукає до налагодження надійних транзитних коридорів для експорту аграрної продукції до третіх країн та більш тісного співробітництва у сфері сільського господарства між Україною і Польщею.

У межах домовленостей українська сторона організує перевезення вантажу через призначені прикордонні інспекційні пости Польщі, а польська сторона перегляне діючі вимоги до ветеринарного контролю транзитних вантажів із зерном з України та відповідно забезпечить можливість здійснення транзиту зерна у всіх пунктах пропуску на державному кордоні Польщі та України.

Як зазначається, у першій половині травня Польща запровадила цілодобовий режим роботи на ветеринарних пунктах прикордонного контролю. Крім того, сторони погодили збільшення кількості ветеринарних інспекторів на призначених прикордонних інспекційних постах, а також можливість організації їх роботи в режимі 24/7 у найбільш завантажених пунктах для швидшого здійсненню ветеринарного контролю за імпортними і транзитними вантажами рослинного і тваринного походження з України.

Підкреслюється, що сторони співпрацюватимуть в рамках вирішення питань з логістикою залізничним сполученням для товарів рослинного та тваринного походження та забезпечення безперебійного транспортування сільськогосподарської продукції.